Hexagon Purus ASA est une société norvégienne spécialisée dans la mobilité zéro émission, qui se positionne sur les cylindres et systèmes d'hydrogène comprimé de type 4 ainsi que sur les systèmes de batteries pour véhicules commerciaux, les composants de transmission électrique et l'intégration des véhicules. La société fournit des bouteilles haute pression de type 4, des systèmes de stockage et de distribution d'hydrogène, des systèmes complets pour véhicules et des batteries pour les véhicules électriques à pile à combustible et à batterie (FCEV et BEV). Les solutions de la société permettent l'utilisation sûre et efficace de l'hydrogène et de l'électricité comme carburant pour le transport dans une variété d'applications, notamment les véhicules légers, moyens et lourds, les autobus, la distribution, le ravitaillement, le rail, la marine, l'aérospatiale et le stockage au sol. Elle compte parmi ses clients des équipementiers automobiles, des sociétés de gaz industriels et des fournisseurs d'infrastructures de ravitaillement.