Communiqué officiel de HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC.

Le programme mondial propose une plateforme de réservation complète, des remises, des récompenses de fidélité et des outils intégrés de gestion

Hilton a présenté aujourd'hui Hilton for Business, un nouveau programme numérique permettant aux cadres des petites et moyennes entreprises de simplifier la gestion de leurs déplacements tout en améliorant les remises et récompenses fidélité.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20240117425522/fr/

(Photo: Business Wire)

Ce programme mondial propose un ensemble d’outils pour améliorer les réservations et la gestion des voyages d’affaires et offre les avantages de l’application Hilton Honors aux clients professionnels et à leurs employés dans le monde entier.

Hilton for Business répond à un besoin croissant : 75 % des petites et moyennes entreprises réservent et gèrent elles-mêmes leurs voyages professionnels, sans recours à un partenaire externe, selon Hilton. Par ailleurs, le rapport Hilton sur les tendances 2024 a mis en évidence que 80 % des voyageurs dans le monde estiment qu’il est clé de pouvoir réserver tout leur voyage en ligne.

« Chez Hilton, nous sommes à l’écoute de nos clients et nous innovons afin de proposer une expérience haut de gamme lors de chaque séjour dans nos hôtels. Cela concerne aussi nos clients issus de petites et moyennes entreprises qui recherchent une plateforme de voyage et des avantages de fidélité en accord avec leurs besoins et limitant les points de friction, de la réservation à la facturation », explique Chris Silcock, président, Global Brand and Commercial Services, Hilton. « Nous sommes ravis de lancer officiellement aujourd’hui Hilton for Business, notre solution stratégique pour enrichir l’expérience des voyages d’affaires pour ces clients et leurs employés. »

Les petites et moyennes entreprises peuvent désormais découvrir et bénéficier d’une expérience de voyage d’affaires plus fluide et axée sur la valeur en profitant des spécificités Hilton for Business suivantes :

Remises sur l’ensemble du portefeuille

Les petites et moyennes entreprises qui s’inscrivent sur Hilton for Business bénéficient de tarifs réduits sur tout le parc immobilier mondial de Hilton, soit 7 400 propriétés, pour leurs réservations sur le site web et avec l’application Hilton Honors.

Récompenses de voyage pour les petites entreprises et leurs employés

Par l’intermédiaire de ce programme, les entreprises peuvent bénéficier des points de bonus grâce à Hilton Honors, le programme de fidélité primé d’Hilton. Le barème est le suivant :

Les entreprises qui s’inscrivent à Hilton for Business reçoivent 7 500 points de bonus Hilton Honors dès qu’un membre du programme effectue son premier séjour dans un hôtel Hilton.

Après 10 nuits passées par un membre du programme, l’entreprise reçoit 5 000 points de bonus Hilton Honors. Ces points de bonus sont accessibles depuis le compte de l’entreprise et peuvent être utilisés par l’entreprise et/ou par n’importe quel membre du programme Hilton for Business.

Les voyageurs individuels, y compris les propriétaires et les employés, continuent d’accumuler des points Hilton Honors personnels et des bénéfices lors de chaque séjour.

Intégration rapide

Lorsqu'ils consultent Hilton.com/HiltonforBusiness, les propriétaires des petites et moyennes entreprises ou les responsables des déplacements peuvent s’inscrire et inscrire leurs entreprises par l’intermédiaire de leur propre compte Hilton Honors, afin d’accéder à un système en libre-service de réservation et de gestion de voyages complet et convivial. Comprenant la frustration de nombreux clients à propos des processus d’inscription longs et compliqués, le processus d’Hilton for Business a été développé en privilégiant la rapidité de l’inscription et de la vérification. Une fois inscrits, le client et ses employés ont accès au site web de réservation et à d’autres bénéfices séduisants. De plus, les voyageurs individuels sont également en mesure de créer des profils de voyage d’affaires personnels dans leur propre compte Hilton Honors, permettant une différenciation et une gestion transparentes entre les deux profils.

Gestion intégrée du programme

En plus de permettre à tous les voyageurs d’une entreprise de réserver facilement avec des tarifs préférentiels, les dirigeants d’entreprise gardent un contrôle complet et peuvent déléguer la gestion du programme à des administrateurs. L’ajout d’employés est simple ; plus le nombre d’employés inclus dans le programme est élevé, plus grand est le nombre de bénéfices dont profite l’entreprise. Les entreprises peuvent suivre leurs dépenses à venir, examiner les dépenses antérieures et comprendre l'accumulation des bénéfices au gré des voyages.

Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire, veuillez consulter Hilton.com/HiltonforBusiness.

À propos de Hilton

Hilton (NYSE: HLT) est un leader mondial de l'hôtellerie avec un portefeuille de 22 marques de classe mondiale, comprenant presque 7 400 propriétés et plus de 1,1 million de chambres, dans 124 pays et territoires. Fidèle à sa vision fondatrice d'être l'entreprise la plus accueillante au monde, Hilton a accueilli plus de 3 milliards de clients au cours de ses plus de 100 ans d'histoire, s'est classée 1ère au palmarès Great Place to Work and Fortune de la meilleure entreprise au monde pour qui travailler et a été nommée leader mondial sur les indices de durabilité Dow Jones pendant sept années consécutives. Hilton a introduit des avancées technologiques de premier plan dans son secteur d’activité afin d’améliorer l’expérience des clients, y compris le partage des clés numériques, le surclassement automatisé gratuit de la chambre et la capacité de réserver des chambres mitoyennes. Grâce au programme primé de fidélisation de la clientèle, Hilton Honors, les plus de 173 millions de membres qui réservent directement chez Hilton peuvent gagner des points pour des séjours et des expériences en hôtel inégalés. Avec l'application gratuite Hilton Honors, les clients peuvent réserver leur séjour, sélectionner leur chambre, s’enregistrer, ouvrir la porte avec une clé numérique et régler la note en utilisant simplement leur smartphone. Veuillez consulter stories.hilton.com pour plus de renseignements et connectez-vous à Hilton sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera foi.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240117425522/fr/