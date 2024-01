Hitachi Energy India Ltd est une entreprise de technologie de l'énergie basée en Inde, qui est engagée dans la fourniture d'un portefeuille complet de réseaux sur l'ensemble de la chaîne de valeur. L'entreprise fournit des produits et des solutions, notamment en matière de gestion des actifs et des travaux, d'accessoires de câbles, de condensateurs et de filtres, de réseaux de communication, de systèmes de refroidissement, de sectionneurs, de stockage d'énergie, de disjoncteurs de générateurs (GCB), de semi-conducteurs, d'automatisation, de protection et de contrôle des postes, de postes et d'électrification, de parafoudres, de transformateurs, d'isolation et de composants de transformateurs, d'appareillage de commutation et de disjoncteurs à haute tension et autres. Elle fournit également des services et des conseils, tels que l'installation et la mise en service, l'évaluation et la sécurisation, la formation et le développement, les pièces et la maintenance, la mise à niveau, la réparation et l'extension, le maintien et la décarbonisation, et le remplacement et la mise hors service. Ses services de conseil offrent une combinaison complète d'expertise commerciale, fonctionnelle et technique. Ses solutions de transport comprennent le transport ferroviaire, l'eMobilité, l'aviation et la marine.

Secteur Equipements électriques lourds