HOLCIM : Barclays dégrade sa recommandation

Le 20 février 2024

Barclays dégrade sa recommandation sur Holcim de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours ajusté de 63 à 61 francs suisses, dans une note sectorielle consacrée aux cimentiers européens.



'Nous pensons qu'un meilleur pouvoir de tarification est là pour rester, et qu'il demeure encore beaucoup à faire pour augmenter les marges à mesure que les coûts de l'énergie diminuent', juge le broker au niveau du secteur.



'Les volumes seront modérés, mais nous pensons que cela a moins d'importance que dans les cycles précédents, alors que les acteurs sont plus rationnels et que les valorisations sont attrayantes', poursuit-il, privilégiant toutefois Heidelberg Materials et Buzzi.



