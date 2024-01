HOLCIM : UBS relève son objectif de cours

Le 23 janvier 2024 à 11:27 Partager

L'analyste estime que le titre est assez valorisé. UBS confirme donc son conseil neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours à 66 francs suisses (contre 61 francs suisses) ce qui représente un potentiel de 3%.



' Nous pensons que le rapport risque/rendement est assez équilibré à ce stade chez Holcim, avec une solide croissance sous-jacente érodée par les vents contraires des changes. La valorisation semble juste en ce moment ' indique UBS.



Le groupe a relevé ses prévisions pour 2023 vers une marge EBIT récurrente supérieure à 17 % pour l'année, et ses ambitions en matière de systèmes de toiture pour atteindre plus de 6 milliards de dollars de ventes nettes et 1,3 milliard de dollars d'EBIT d'ici 2026.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.