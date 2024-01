Hope Bancorp, Inc. est la société holding de Bank of Hope (la Banque). Le portefeuille de prêts de la société comprend des prêts immobiliers, des prêts commerciaux, des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts à la consommation. Les prêts immobiliers sont accordés pour l'achat et le refinancement de biens immobiliers commerciaux et sont généralement décrochés par des actes de fiducie de premier rang et sont garantis par des propriétés résidentielles ou commerciales. Les prêts commerciaux sont des prêts accordés aux entreprises à des fins diverses, telles que le fonds de roulement, l'achat de stocks, le refinancement de dettes, les acquisitions d'entreprises, les activités de financement du commerce international, d'autres besoins de financement liés à l'entreprise et comprennent également des lignes de crédit d'entrepôt, des prêts syndiqués et des prêts du programme de protection des chèques de paie (PPP) de l'administration des petites entreprises (SBA). Les prêts hypothécaires résidentiels sont accordés pour un usage personnel, familial ou domestique et sont décrochés par une hypothèque ou un acte de fiducie. Les prêts à la consommation comprennent les prêts immobiliers, les cartes de crédit et d'autres prêts personnels.

Secteur Banques