Huntington Bancshares a annoncé vendredi une chute de 62% de son bénéfice au quatrième trimestre, pénalisé par une charge de 214 millions de dollars liée à la reconstitution d'un fonds d'assurance-dépôts gouvernemental et par une baisse des revenus d'intérêts sur les prêts du prêteur.

La banque a signalé de meilleures perspectives pour 2024 avec une amélioration de la croissance des prêts et plus d'opportunités d'expansion sur de nouveaux marchés de croissance.

Le fonds de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) a été vidé d'environ 16 milliards de dollars après l'effondrement de deux banques de taille moyenne au début de l'année 2023.

Plusieurs institutions financières à travers les États-Unis sont tenues de remplir le fonds, qui assure les dépôts des clients en cas de faillite d'une banque.

La politique monétaire de la Réserve fédérale américaine visant à freiner l'inflation a permis aux prêteurs d'engranger des revenus nets d'intérêts (RNI) plus élevés, c'est-à-dire la différence entre ce que les banques gagnent sur les prêts et ce qu'elles donnent sur les dépôts, pendant la plus grande partie de l'année dernière.

Toutefois, les taux d'intérêt élevés ont fait grimper le coût des dépôts, les prêteurs payant davantage pour éviter que leurs clients ne se tournent vers les fonds du marché monétaire, qui profitent de l'environnement de taux d'intérêt élevés.

Le NII de Huntington au quatrième trimestre a chuté de 10 % pour atteindre 1,32 milliard de dollars. Le prêteur prévoit que le NII de 2024 augmentera ou diminuera de 2% par rapport à 5,48 milliards de dollars en 2023, ce qui est relativement meilleur que bon nombre de ses pairs.

Le PDG de Huntington, Steve Steinour, a déclaré à Reuters que les perspectives NII tiennent compte de la large gamme de perspectives de taux d'intérêt pour cette année sur la façon dont la Réserve fédérale pourrait réduire.

"Si les taux chutent rapidement cette année... notre réévaluation des dépôts ne peut tout simplement pas suivre ce rythme de baisse", a-t-il déclaré.

Huntington prévoit une croissance des prêts de 3 à 5 % en 2024, contre 2 % l'année dernière.

"Il y aura une croissance de base au sein de la banque régionale, des prêts aux petites entreprises, des prêts à la consommation", a déclaré Steiner, ajoutant qu'il y a également des opportunités pour développer les activités à Chicago et à Denver.

La société, à l'instar d'autres banques, a également augmenté sa provision pour pertes de crédit, qui est passée de 91 millions de dollars à 126 millions de dollars au quatrième trimestre, afin d'anticiper les pertes sur les prêts.

Huntington a enregistré un bénéfice net de 243 millions de dollars, soit 15 cents par action, au quatrième trimestre, contre 645 millions de dollars, soit 42 cents par action, un an plus tôt. (Reportage de Pritam Biswas à Bengaluru et Saeed Azhar à New York ; Rédaction de Shounak Dasgupta)