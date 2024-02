IDSUD S.A. est une société holding organisée essentiellement autour de 4 pôles d'activités : - production d'électricité à partir d'énergies renouvelables (IDSUD Energies) ; - activités de bureau de change : réalisation de transactions sur devises (billets de banque et chèques de voyage) et négociation sur métaux précieux (or et argent) ; - exploitation d'une agence de voyages (IDSUD Voyages et T4EX) ; - capital-développement. Par ailleurs, le groupe détient une participation de 1,749% dans le capital de La Française Des Jeux.

Secteur Sociétés holdings