IGG Inc est une société holding d'investissement basée à Singapour. La société est principalement engagée dans le développement et l'exploitation de jeux mobiles en ligne avec une présence mondiale et une clientèle internationale. La société se concentre sur l'investissement dans des sociétés et des fonds liés à l'Internet mobile et aux jeux. Les secteurs géographiques de la société comprennent l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe et d'autres. Les jeux de la société comprennent Yeager (Hunter Legend), Lords Mobile, Time Princess, Mobile Royale, Castle Clash, New Titles, Mythic Heroes, Deck Heroes, Deck Heroes, Rage of Destiny, Dawn of Dynasty et Texas HoldEm Poker Deluxe. La société propose des jeux et des applications mobiles dans environ 23 langues différentes. Les filiales de la société comprennent Fuzhou TJ Digital Entertainment Co. Ltd, Fuzhou Skyunion Digital Co. Ltd, Hainan Tianzhi Network Technology Co. Ltd, IGG (Hainan) Capital Co. Ltd, IGG Capital, IGG Capital Limited et d'autres.

Secteur Internet