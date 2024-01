IHS Nigeria, du groupe IHS Holding Limited (NYSE : IHS) (« IHS Towers »), l’un des plus grands propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d’infrastructures de communication partagées au monde en termes de nombre de tours, a annoncé aujourd’hui l’achèvement du déploiement de plus de 10 000 kilomètres de câbles à fibre optique à travers les 36 États du Nigeria et le Territoire de la capitale fédérale, par l’intermédiaire de sa filiale, Global Independent Connect Limited (GICL). Cette étape importante vient appuyer le plan national du haut débit (National Broadband Plan) du gouvernement fédéral, qui vise une pénétration de 70 % du haut débit au Nigeria d’ici à 2025.

Plus généralement, IHS Nigeria continue de déployer la fibre jusqu’à la tour (Fiber-to-the-Tower, FTTT) pour offrir une capacité de transmission accrue et permettre d’améliorer la performance des réseaux d’accès à la fibre ainsi que d’introduire des technologies de nouvelle génération, telles que les services 5G. En reliant les tours, IHS Nigeria contribue à apporter une infrastructure de fibre optique aux principales zones métropolitaines, ainsi qu’à soutenir la fourniture de services numériques aux foyers, aux entreprises et aux institutions publiques, en partenariat avec ses clients.

Outre le réseau de fibre optique de GICL, IHS Nigeria a également mis en place une couverture de réseau mobile dans plus de 580 communautés rurales du Nigeria qui n’étaient pas connectées auparavant, grâce à son programme de téléphonie rurale. En aidant à fournir des services voix et données à ces communautés, IHS Nigeria s’efforce d’atteindre les objectifs de déploiement des opérateurs de réseau mobile et de soutenir le programme d’inclusion numérique du gouvernement fédéral.

Kazeem Oladepo, vice-président de GICL, a commenté en ces termes : « Du fait de leurs limites, les réseaux de fibre optique métropolitains et longue distance continuent d’être un obstacle à l’amélioration des services de communication existants et à l’introduction de technologies émergentes et de services numériques au Nigeria. Concernant le déploiement des câbles à fibres optiques, notre approche se concentre sur une mise en œuvre de réseaux reposant sur une infrastructure partagée et à accès ouvert, et sur la fourniture de paires de fibres et de conduits alternatifs robustes et évolutifs, pour, qu’en fin de compte, de multiples opérateurs puissent utiliser l’infrastructure. En collaborant avec de multiples parties prenantes, notamment nos clients, l’État et les agences fédérales, nous avons réussi à livrer un volume important de réseaux de câbles à fibres optiques en moins de trois ans. Nous nous sommes engagés à soutenir les objectifs du gouvernement fédéral en matière d’économie numérique, et ce jalon que nous venons de franchir démontre combien il est possible d’accélérer le déploiement des infrastructures critiques lorsque les principales parties prenantes alignent leurs objectifs. »

IHS Towers est l'un des plus importants propriétaires, opérateurs et développeurs indépendants d'infrastructures de communications partagées au monde en termes de nombre de tours, ainsi qu'un des plus grands towerco indépendants exclusivement axés sur les marchés émergents. La société possède près de 40 000 tours sur 11 marchés, dont le Brésil, le Cameroun, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Koweït, le Nigeria, le Pérou, le Rwanda, l'Afrique du Sud et la Zambie.

