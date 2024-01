Les banques privées indiennes s'attendent à ce que la croissance des prêts se maintienne à un niveau de l'ordre de 10 % au cours de la prochaine année fiscale, malgré la lutte pour la collecte des dépôts et les exigences plus strictes en matière de capital imposées par la banque centrale.

En novembre, la Reserve Bank of India (RBI) a relevé les exigences de fonds propres pour les prêts personnels, les cartes de crédit et les prêts aux sociétés financières non bancaires (NBFC), mais les banques ont choisi d'absorber les exigences de fonds propres plus élevées plutôt que de ralentir la croissance des prêts.

Alors que la Kotak Mahindra Bank a déclaré que la croissance de son portefeuille de prêts serait de l'ordre de 10 % l'année prochaine, l'IndusInd Bank s'attend à une croissance du crédit de 18 à 20 % pour l'année fiscale en cours et la suivante.

La RBL Bank prévoit une croissance de 20 % au cours des deux prochaines années. HDFC Bank et ICICI Bank, deux des plus grandes banques privées de l'Inde, n'ont pas publié de prévisions de croissance des prêts pour l'année prochaine.

Selon Sumant Kathpalia, directeur général de l'IndusInd Bank, la croissance du crédit sera tirée par les activités de financement de véhicules, de crédit à la consommation et de microfinance, entre autres.

Le crédit des banques indiennes a augmenté de 15 à 16 % au cours des 12 derniers mois, si l'on exclut l'impact de la fusion entre HDFC Bank et sa société mère HDFC Ltd, les prêts non garantis et les cartes de crédit ayant connu la plus forte expansion.

"Si vous avez remarqué la Kotak (Mahindra Bank) au cours des 20 dernières années, vous constaterez que si vous prenez le PIB nominal, nous nous situons généralement entre 1,75 et 2 fois cette croissance à un moment où nous voulons nous développer", a déclaré Jaimin Bhatt, directeur financier du groupe, lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats.

L'augmentation de la pondération des risques par la RBI "ne freinerait pas vraiment" la croissance des prêts non garantis de la Kotak Mahindra Bank, a déclaré M. Bhatt.

Alors que la HDFC Bank a subi un impact de 97 points de base (pb) sur le capital, l'ICICI Bank et l'IndusInd Bank ont déclaré que les pondérations de risque plus élevées ont eu un impact sur leurs ratios de 70 pb et de 30 pb, respectivement.

Malgré cela, les ratios de capital des banques privées restent suffisamment solides pour soutenir la croissance des prêts.

La RBL Bank, par exemple, a déclaré qu'elle n'avait pas besoin de lever de nouveaux capitaux pour les six à huit prochains trimestres.

Cependant, le resserrement des conditions de liquidité et la réticence des banques à augmenter les taux de dépôt font que la croissance des dépôts bancaires dans l'ensemble du système est inférieure de 6,7 % à la croissance du crédit. Cette situation devrait contraindre certains prêteurs à modérer leurs prêts.

Compte tenu de la situation des liquidités du système, la croissance des prêts convergera avec celle des dépôts à long terme, a déclaré Puneet Sharma, directeur financier d'Axis Bank, lors d'une conférence téléphonique organisée cette semaine après la publication des résultats. (Reportage de Siddhi Nayak ; Rédaction de Janane Venkatraman)