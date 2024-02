Interface Inc. est une entreprise mondiale de revêtements de sol. La société est spécialisée dans les dalles de moquette neutres en carbone et les revêtements de sol résilients, notamment les dalles de vinyle de luxe (LVT), les feuilles de vinyle et les revêtements de sol en caoutchouc nora. Ses segments comprennent les Amériques (AMS) et l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Australie (EAAA). Le segment AMS comprend les zones géographiques des États-Unis, du Canada et de l'Amérique latine. Elle commercialise des moquettes modulaires sous les marques Interface et FLOR, et elle commercialise des LVT et des feuilles de vinyle sous la marque Interface. Elle produit des dalles de moquette dans une gamme de couleurs, de motifs, de textures, de hauteurs de poils et de densités. Ces variétés sont conçues pour répondre aux besoins pratiques et esthétiques des intérieurs commerciaux. La société propose une catégorie de produits, à savoir les revêtements de sol résilients modulaires, et son produit comprend le LVT. Le LVT partage plusieurs des mêmes attributs et avantages que les dalles de moquette. Elle propose des produits de revêtement de sol en caoutchouc sous les marques noraplan et norament, qui font partie de son portefeuille de revêtements de sol souples.

Secteur Mobiliers de maison