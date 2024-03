International Game Technology PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui est engagée dans les jeux. La société exploite et fournit un portefeuille intégré de produits et de services liés à la technologie des jeux, y compris des systèmes de loterie en ligne et instantanée, iLottery, l'impression instantanée de billets, des services de gestion de loterie, des services commerciaux, des systèmes de jeu, des machines de jeu électroniques, iGaming, et des paris sportifs. La société opère à travers trois segments. Le segment Global Lottery exploite des activités de loterie traditionnelle et d'iLottery dans le monde entier, ce qui inclut les ventes, les opérations, le développement de produits, la technologie et le support, dans le monde entier. Le segment Global Gaming exploite une activité de jeux terrestres à travers le monde, ce qui inclut les ventes, la gestion des produits, les studios, la fabrication mondiale, l'exploitation et la technologie, à travers le monde. Le segment Digital & Betting exploite des activités iGaming et de paris sportifs à travers le monde.

Secteur Casinos et jeux