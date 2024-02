Investment Corporation of Bangladesh annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023

Investment Corporation of Bangladesh a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 décembre 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un revenu net de 251,91 millions de BDT, contre 257,07 millions de BDT il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de 0,29 BDT, contre 0,3 BDT l'année précédente.

Pour le semestre, la perte nette a été de 2 113,3 millions BDT contre un revenu net de 465 millions BDT il y a un an. La perte de base par action des activités poursuivies a été de BDT 2,44 contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de BDT 0,54 il y a un an.