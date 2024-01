IOI Properties Group Berhad est un promoteur immobilier en Malaisie. Les secteurs d'activité de la société comprennent le développement immobilier, l'investissement immobilier, l'hôtellerie et les loisirs, et les autres activités. Le secteur du développement immobilier est engagé dans le développement de propriétés résidentielles, commerciales et industrielles. Le secteur de l'investissement immobilier comprend des investissements dans des centres commerciaux, des immeubles de bureaux, des complexes de bureaux et d'autres propriétés. Le secteur de l'hôtellerie et des loisirs s'occupe de la gestion et de l'exploitation d'hôtels, de centres de villégiature, de terrains de golf et de parcs d'attractions. Le secteur des autres opérations comprend la gestion de projets et de services de construction et les services d'aménagement paysager. Son portefeuille d'investissement se compose d'environ 7,8 millions de pieds carrés de surface locative nette, comprenant des commerces de détail et des bureaux spécialisés, entre autres, en Malaisie, à Singapour et en République populaire de Chine (RPC). Il possède et gère IOI City Mall, IOI Mall Puchong, IOI Mall Kulai, Johor, et IOI Mall Xiamen, RPC.

Secteur Développement et opérations immobilières