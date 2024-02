Ce contrat avec l’AIEA démontre l'accessibilité du Cyclone® KEY pour les pays à revenu faible et intermédiaire



Louvain-la-Neuve, Belgique, le 29 février, 2024 – IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie des accélérateurs de particules et le premier fournisseur mondial des solutions de productions radiopharmaceutiques, annonce aujourd’hui avoir signé un contrat avec l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) pour un cyclotron Cyclone® KEY. Ce cyclotron sera installé au Centre Hospitalier et Universitaire de Référence, à Cotonou au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Il s'agit de la première vente de cette version compacte du Cyclone® d'IBA.

Le contrat signé aujourd'hui fait suite à un appel d'offres lancé par l'AIEA, et remporté par IBA, pour un projet dans la cadre de l'initiative " Rayons d’Espoir ", qui fournit un soutien en matière de radiothérapie, qu'il s'agisse d'infrastructures, de législation sur la sécurité, de contrôle de la qualité, d’orientation, de formation ou d'équipements essentiels aux pays qui ne disposent pas de radiothérapie ou d'un accès équitable à celle-ci. "Rayons d’Espoir" vise à donner la priorité à un nombre limité d'interventions à fort impact, rentables et durables, en fonction des besoins et des engagements nationaux.

Le prix usuel d'un Cyclone® KEY varie entre EUR 1,9 million et 3,2 millions selon la configuration et les options. Le contrat a été signé fin décembre 2023 et IBA a reçu le paiement d'un premier acompte.

Bruno Scutnaire, Président d'IBA RadioPharma Solutions, a ajouté : "Nous sommes fiers d'avoir été choisis par l'AIEA pour faire partie de ses projets Rayons d’Espoir. L'imagerie par tomographie par émission de positrons (TEP) est bien établie pour le diagnostic du cancer dans de nombreux pays, mais il y a encore des régions dans le monde où l'accès à cette technologie est limité. Ce contrat démontre que le Cyclone® KEY d'IBA a le potentiel de rendre l'imagerie TEP plus accessible au niveau mondial".

Le Cyclone® KEY a été lancé pour permettre aux petits et moyens hôpitaux de produire leurs propres produits radiopharmaceutiques en interne, tout en offrant un accès global à des solutions de diagnostic en oncologie, neurologie et cardiologie, en particulier dans les régions du monde où l'accès à cette technologie de diagnostic est limité. IBA rend l'imagerie TEP plus accessible grâce à cette technologie à basse énergie qui accélère des protons jusqu'à 9,2 mégaélectronvolts (MeV).

***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en

Belgique, emploie environ 2000 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and

Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

Pièce jointe