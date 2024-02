iRhythm Technologies, Inc. est une société de soins de santé numériques qui fournit des services de surveillance ambulatoire de l'électrocardiogramme (ECG) pour les patients souffrant d'arythmies. La société a développé un portefeuille de services de surveillance cardiaque ambulatoire sur une plateforme, appelée le service Zio. Le service Zio se compose de biocapteurs portatifs basés sur des patchs, les moniteurs Zio XT et Zio AT, qui enregistrent et stockent les données ECG de chaque battement de cœur du patient pendant une période pouvant aller jusqu'à 14 jours consécutifs. Le service Zio fournit ensuite une analyse basée sur le cloud des rythmes cardiaques enregistrés en utilisant ses algorithmes, une évaluation des données par ses techniciens cardiographiques, un rapport appelé rapport Zio, qui comprend le résumé des résultats et enfin son système d'information numérique basé sur le cloud, ZioSuite, permet aux cliniciens de se connecter via un navigateur Web ou une application mobile pour l'interprétation des rapports en ligne et les flux de travail cliniques. La plateforme d'analyse de données de la société, basée sur le cloud, aide les médecins à surveiller les patients et à diagnostiquer les arythmies.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés