ITT Inc. est un fabricant diversifié de composants critiques et de solutions technologiques personnalisées pour les marchés du transport, de l'industrie et de l'énergie. Ses segments comprennent Motion Technologies (MT), Industrial Process (IP) et Connect & Control Technologies (CCT). Le segment MT fabrique des composants de freinage et des solutions d'étanchéité spécialisées, des amortisseurs et des technologies d'amortissement principalement pour les marchés mondiaux de l'automobile, des camions et des remorques, des bus publics et du transport ferroviaire. Le segment IP fabrique des équipements de traitement des fluides destinés à un ensemble diversifié de clients dans des industries mondiales telles que la chimie, l'énergie, l'exploitation minière et d'autres marchés de traitement industriel ; il fournit des solutions d'optimisation et d'efficacité des installations, ainsi que des services et des pièces de rechange. Le segment CCT fabrique des solutions de connexion, d'absorption d'énergie critique, des composants de contrôle de flux et des matériaux composites pour les marchés de l'aérospatiale et de la défense, de l'industrie générale, de la médecine et de l'énergie.

Secteur Machines et équipements industriels