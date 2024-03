Jamf Holding Corp. vend des logiciels en tant que service (SaaS) par le biais d'un modèle d'abonnement, d'une force de vente directe, en ligne et indirectement par l'intermédiaire de ses partenaires de distribution, y compris Apple. La société aide les organisations, notamment les entreprises, les hôpitaux, les écoles et les organismes publics, à connecter, gérer et protéger les produits Apple, les applications et les ressources de l'entreprise dans le nuage, sans jamais avoir à toucher les appareils. Elle aide également les équipes chargées des technologies de l'information (TI) et de la sécurité à renforcer la sécurité mobile de leur organisation. Elle s'occupe de la gestion de l'entreprise Apple, et sa plateforme logicielle en nuage est la plateforme d'infrastructure et de sécurité Apple à orientation verticale. Son modèle de commercialisation multidimensionnel et son offre déployée dans le nuage permettent à la société d'atteindre toutes les organisations dans le monde avec ses solutions logicielles. Sa solution SaaS fournit une plateforme basée sur le cloud pour la sécurité de l'entreprise tout au long de son cycle de vie et la gestion des technologies de l'information (IT) des appareils.

Secteur Logiciels