Jefferies Financial Group Inc. (NYSE : JEF) a annoncé aujourd'hui que, conformément à sa stratégie visant à créer la première firme indépendante mondiale de banque d'investissement et de marchés de capitaux, Jefferies a accepté la vente par OpNet S.p.A (le fournisseur italien de haut débit sans fil anciennement connu sous le nom de Linkem) de pratiquement toutes les opérations d'OpNet à Wind Tre S.p.A., une filiale de CK Hutchison Group Telecom Holdings Ltd. (CKHGT).

Selon les termes de cet accord de vente, la contrepartie sera de 485 millions d'euros, sous réserve de certains ajustements, composée de liquidités d'un montant suffisant pour régler l'ensemble de la dette financière d'OpNet, des coûts de transaction et d'autres obligations en espèces, et d'environ 225 millions d'euros à payer également en espèces ou, à la demande de CKHGT, en obligations de trois ans émises par CKHGT, similaires aux obligations notées en investissement de CKHGT et négociables. En plus de la contrepartie des obligations CKHGT, OpNet conservera la propriété majoritaire d'autres entreprises de télécommunications opérationnelles, générant ainsi une valeur finale d'environ 320 millions d'euros pour Jefferies dans le cadre de cette transaction, dépassant notre valeur comptable actuelle. Cette vente est soumise à l'approbation réglementaire et devrait être conclue au deuxième ou au troisième trimestre de 2024.

Jefferies a récemment accepté de vendre Foursight Capital LLC (une société de financement automobile) à One Main Holdings, Inc. (NYSE : OMF), et Golden Queen (une société minière d'or et d'argent) à Andean Precious Metals (TXV : APM).

Pour refléter l'achèvement de la réduction substantielle de ces investissements historiques, Jefferies reclassera les investissements historiques restants en tant qu'« autres investissements » dans son segment de gestion d'actifs à déclarer au cours de l'exercice 2024. Le seul investissement individuel de taille aujourd'hui est HomeFed, notre société de développement immobilier spécialisée dans les communautés à usage mixte et planifiées. Nous comptons exploiter l'activité principale de HomeFed, qui offre des perspectives solides à long terme, et liquider certains actifs périphériques de façon ordonnée.

Rich Handler, PDG de Jefferies, et Brian Friedman, président de Jefferies, ont commenté cette opération : « Après plus d'une décennie d'optimisation et de monétisation efficace de nos actifs de banque d'affaires et d'utilisation du produit pour réinvestir dans Jefferies et retourner du capital à nos actionnaires, nous sommes ravis de revenir à nos racines en nous concentrant exclusivement sur la construction de la meilleure banque d'investissement mondiale ‘pure play’. Avec le soutien de nos plus de 5 500 employés-partenaires dans le monde, nous avons pu atteindre notre objectif de concentrer les efforts de Jefferies sur notre activité principale, en devenant un leader mondial de la banque d'investissement et des marchés de capitaux. Nous pensons que notre investissement dans le capital humain pour élargir et consolider nos aptitudes, ainsi que notre alliance stratégique avec SMBC, nous mettent en bonne position pour aller de l'avant en 2024 et dans les années à venir. »

