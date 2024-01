Les gestionnaires de fonds chinois se précipitent pour créer des fonds suivant le nouvel indice CSI A50, qui, selon les analystes, reflète mieux le paysage économique de la Chine et les priorités du gouvernement que les indices boursiers du pays.

L'indice de référence chinois CSI300 a chuté de 11 % en 2023, devenant la deuxième plus mauvaise performance au monde après l'indice Hang Seng de Hong Kong. L'indice composite de Shanghai, autre jauge très surveillée, a également connu une forte baisse.

Comparé au CSI300 et au SSEC, l'indice CSI A50, composé de 50 leaders sectoriels, "est plus équilibré dans la répartition des industries", a écrit Yin Zhongli, chercheur à l'Académie chinoise des sciences sociales.

"Il est impératif que la Chine construise un indice qui fasse autorité afin de mieux refléter son développement économique.

Depuis le lancement du CSI A50 mardi, au moins sept sociétés de fonds communs de placement, dont Fullgoal Fund Management Co et E Fund Management, ont déjà demandé à lancer des fonds qui suivent le nouvel indice, selon des documents réglementaires.

Par rapport aux indices de référence actuels, le CSI A50 a une pondération moindre dans le secteur financier, et penche davantage vers les entreprises des secteurs de la santé et des nouvelles énergies. Parmi ses principaux composants figurent Kweichow Moutai Co, Jiangsu Hengrui Medicine Co et le fabricant de batteries Contemporary Amperex Technology Co .

La construction de l'indice reflète mieux l'intention de Pékin de canaliser plus d'argent vers l'innovation, la fabrication avancée et les technologies vertes, a déclaré Du Zhengzheng, un analyste de China Development Bank Securities.

La Bourse de Shanghai, l'un des principaux actionnaires de l'éditeur de l'indice, s'est engagée à construire une série d'indices ayant des caractéristiques chinoises et une plus grande influence au niveau mondial.

En novembre, le directeur de la bourse, Cai Jianchun, a déclaré lors d'un forum que les indices constituaient le "bâton" des flux monétaires et que l'investissement indiciel devait mieux servir la quête d'indépendance technologique du gouvernement central. (Reportage de la salle de presse de Shanghai ; rédaction de Christian Schmollinger)