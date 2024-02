Jinxin Fertility Group Limited est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fourniture de services de procréation assistée (ARS). La société exerce ses activités à travers trois segments. Le segment ARS fournit principalement à ses patients deux solutions de traitement : l'insémination artificielle (IA) et la technologie de la fécondation in vitro (FIV). Le segment des services de gestion fournit des services de gestion au centre de FIV de Jinjiang et au centre de fertilité de Jinxin. Le segment des services médicaux auxiliaires fournit principalement des services médicaux dans les domaines de la gynécologie, de l'urologie et de la médecine interne par l'intermédiaire de l'hôpital de Shenzhen Zhongshan. La société exerce principalement ses activités en Chine et dans les Unités.

Secteur Installations et services en soins de santé