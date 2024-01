JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED est une société holding d'investissement. La société est principalement engagée dans la gestion de la marque et l'exploitation de la cuisine chinoise, y compris les opérations fermées, les plats à emporter et la vente de produits spécialisés. La société se concentre sur le service de cuisines avec des services rapides, en créant une ambiance décontractée et haut de gamme avec une décoration moderne de nos restaurants qui sont principalement situés dans des centres commerciaux. La société gère et exploite cinq marques qu'elle a elle-même développées, à savoir JiuMao Jiu, Tai Er, Double Eggs, Cooking Spicy Kebab et Uncle Chef. La société exerce principalement ses activités sur le marché intérieur.

Secteur Restaurants et bars