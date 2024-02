KBR, Inc. s'engage à fournir des solutions scientifiques, technologiques et d'ingénierie aux gouvernements et aux entreprises du monde entier. Les secteurs d'activité de la société sont les suivants : Government Solutions, Sustainable Technology Solutions et Other. Le segment Government Solutions fournit des solutions de soutien tout au long du cycle de vie des programmes et missions de défense, de renseignement, d'espace, d'aviation et autres pour les agences militaires et autres agences gouvernementales aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie. Il fournit également une large gamme de services de conseil professionnel. Les solutions technologiques durables comprennent des composantes de solutions énergétiques, de solutions technologiques et d'activités non stratégiques. Elle propose également une pratique synergique de conseil et de consultation axée sur la transition énergétique et les émissions nettes zéro de carbone, des offres d'ingénierie, de conception et de services professionnels haut de gamme, ainsi que des solutions industrielles axées sur la technologie et construites sur sa plateforme KBR INSITE. Le segment Autres comprend les activités corporate et autres.

Secteur Services et conseils en informatique