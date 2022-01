Kearny Financial Corp. est une société holding pour Kearny Bank (la Banque). La Banque est une caisse d'épargne du New Jersey. Son activité principale consiste à attirer les dépôts du grand public dans le New Jersey et à New York et à utiliser ces dépôts, ainsi que d'autres fonds, pour créer ou acheter des prêts pour son portefeuille et pour les vendre sur le marché secondaire. Le portefeuille de prêts de la Banque...