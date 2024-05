Laird Superfood, Inc. et sa filiale, Picky Bars, LLC, est une société de produits de consommation. La société se concentre sur la fabrication et la commercialisation d'aliments à base de plantes et d'aliments fonctionnels. Elle crée des produits à base de plantes qui sont à la fois délicieux et fonctionnels. La plateforme Laird Superfood de la société comprend les crèmes à café Creamer, les produits d'hydratation Hydrate et les compléments alimentaires pour boissons, les snacks et autres produits alimentaires harvest, ainsi que les cafés, thés et chocolats chauds fonctionnels torréfiés et instantanés. Les crèmes à café comprennent les ventes de crèmes à café en poudre et liquides. Les suppléments d'hydratation et d'amélioration des boissons comprennent les ventes d'eaux de noix de coco Hydrate, les gammes de suppléments Activate et Renew, et les mélanges botaniques de champignons. Les snacks et autres produits alimentaires comprennent les produits alimentaires prêts à consommer ainsi que les préparations pour pâtisseries et crêpes. Les produits de café, de thé et de chocolat chaud comprennent du café moulu et en grains traditionnel et fonctionnel, ainsi que du chocolat chaud avec des champignons fonctionnels.

Secteur Transformation des aliments