Lerøy Seafood Group ASA est spécialisé dans l'élevage, la transformation et la commercialisation de poissons. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit : - transformation, préparation et fumage de poissons (93,9%) ; - capture et transformation de poissons blancs (4,3%) ; - élevage de saumons et de truites (1,8%) : 128,7 Kt de saumons et 29,5 Kt de truites éviscérées produites en...