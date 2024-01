J'ai bien peur d'avoir à faire un acte de contrition ce matin, après avoir mal senti la façon dont les choses allaient tourner sur les marchés hier. Les investisseurs ont l'air de faire plus facilement que prévu le deuil de leur scénario le plus optimiste. A moins que la puissance de l'IA ne leur cause des troubles de l'attention (j'ai bien marqué "attention").

J'ai donc écrit deux bêtises hier. La première, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas tout et que la hausse des marchés actions s'appuie surtout sur l'espoir d'une baisse de taux de la Fed à court terme. La séance de la veille a prouvé le contraire : la probabilité d'un assouplissement monétaire en mars s'est réduite mais les marchés ont rebondi sous l'impulsion des prévisions ardentes de TSMC pour le secteur des semiconducteurs. Prévisions qui s'appuient, notamment, sur la poursuite du boom de l'intelligence artificielle. Conséquence, le compartiment technologique s'est à nouveau enfiévré. Et on sait bien que quand le secteur va, tout va à Wall Street. J'imagine que la question des taux va faire son retour assez vite, mais pour l'instant, les semis, c'est la vie.

Le Nasdaq 100 a terminé en hausse de 1,47% et signe au passage un nouveau record, à quelques encablures des 17 000 points, un sommet qu'il n'a donc encore jamais franchi et qui pourrait tomber dès aujourd'hui. Apple a failli reprendre son sceptre de plus grosse capitalisation du monde à Microsoft à la faveur d'une envolée de 3,3%. Paradoxalement, la marque à la pomme se reprend quand commencent à fleurir les articles sur la mauvaise passe qu'elle traverse. Le dossier a été bien aidé par Bank of America, qui a relevé sa recommandation à l'achat sur le titre, en estimant que les ventes d'iPhones vont se reprendre l'année prochaine et que l'informatique spatiale, incarnée par le nouveau casque de réalité virtuelle d'Apple, a un gros potentiel. Les autres poids-lourds du secteur ont apporté leur contribution à la hausse de l'indice technologique. En particulier Nvidia, qui a porté hier ses gains à 15% depuis le 1er janvier. La capitalisation de la star des cartes graphiques ultra-vitaminées atteint désormais 1 411 milliards de dollars, à peu près autant que les neufs plus grosses entreprises françaises réunies. Le S&P500 a repris 0,88%, pendant que le Dow Jones se contentait de 0,5%.

La technologie a donc relégué au second plan la politique monétaire, alors même que l'hypothèse préférée du marché, une baisse des taux en mars, commence à sérieusement avoir du plomb dans l'aile. Raphael Bostic, le patron de la Fed d'Atlanta, a suggéré hier un début d'assouplissement au troisième trimestre, soit au moins trois mois plus tard que le consensus actuel. Bostic est plutôt un modéré, ce qui a contribué à calmer les ardeurs des partisans des baisses de taux à très court terme. Sans dégâts, on l'a vu, sur les marchés actions. Le compartiment obligataire a davantage marqué le coup avec un reflux des prix et une hausse des rendements, notamment un 10 ans US qui est remonté à 4,16%. C'est tout simplement son plus haut niveau depuis le 13 décembre, c’est-à-dire précisément le jour où le marché s'est persuadé que la Fed avait pivoté vers une politique monétaire plus accommodante.

En Europe, et c'est ma seconde ânerie de la veille, le rebond a été alimenté là aussi par la technologie, avec en fer de lance les semiconducteurs, mais aussi par le luxe. Or j'ai écrit hier que la croissance dans le secteur n'est plus ce qu'elle était, à la lumière des revenus publiés par la Compagnie Financière Richemont. Je maintiens ma position, mais le rebond de 10% de l’action suisse me force à faire amende honorable parce que le marché s'en est satisfait, et plus que satisfait même. Les analystes ont été impressionnés par les performances de la joaillerie aux Etats-Unis et par la bonne tenue de l'Asie, en particulier de la Chine, où la situation n'a pas l'air aussi médiocre que ce qui était attendu. Les attentes étaient faibles concernant Richemont après une série de déception, ce qui a contribué à l'exubérance de la performance boursière de la veille. Le Genevois a permis à LVMH, Kering et Hermès de gagner autour de 2%, ce qui a propulsé le CAC40 en hausse de 1,1% à Paris. Les autres places européennes étaient moins en forme, mais elles ont toutes terminé dans le vert, à l'exception de la Belgique qui n'a pas digéré les baisses de 3% d'ArgenX et Solvay.

La séance sera marquée par quelques statistiques aux Etats-Unis, qui vont permettre d'affiner les pronostics sur les taux.

En Asie Pacifique, le rebond technologique embarque tout le monde. Sauf la Chine, qui reste à quai une fois de plus. Le Japon et la Corée du Sud sont en hausse de 1,4% environ. L'Australie prend 1% et l'Inde 0,6%. C'est Taiwan qui flambe ce matin, grâce à l'effet TSMC, avec un bond de 2,6% pour le TAIEX. Le répit de la veille sur le marché chinois a été de courte durée : le Hang Seng et le CSI300 sont repartis dans le rouge. Bloomberg écrit ce matin que c'est le plus mauvais départ des actions locales depuis 2016 (le Hang Seng avait perdu 10% en janvier 2016). La situation est si déprimante que Citic, le plus gros courtier chinois (détenu par l'Etat), a interdit la vente à découvert pour certains clients en Chine continentale. Les indicateurs avancés européens regardent encore vers le haut ce matin.

Les temps forts économiques du jour

La journée débutera avec l'indice des prix à la production en Allemagne et avec les ventes au détail au Royaume-Uni (08h00). Plus tard, aux Etats-Unis, les ventes de logements existants et le sentiment de l'Université du Michigan seront dévoilés à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro se stabilise 1,0886 USD. L'once d'or remonte à 2020 USD. Le pétrole se renforce, avec un Brent de Mer du Nord à 78,66 USD le baril et un brut léger américain WTI à 73,91 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans remonte à 4,16%. Le bitcoin négocie à 41 150 USD.

Les principaux changements de recommandations

Argan: Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et relève l'objectif de cours de 95 à 100 EUR.

Axa: Morgan Stanley maintient sa recommandation de surpondérer avec un objectif de cours relevé de 36 à 37 EUR.

Bachem Holding Ag: Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 83 à 65 CHF.

Clariant Ag: Bank Vontobel AG maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 15 CHF à 12 CHF.

Compagnie Financiere Richemont: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 145 à 150 CHF. Grupo Santander passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 130 CHF à 140 CHF. SBG Securities passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 133 CHF à 136 CHF.

Corbion: ING Bank passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 23 EUR à 13,40 EUR.

Crédit Agricole: Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 13,50 EUR à 15,50 EUR.

Danone: Stifel maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 68 à 70 EUR.

Euronext:Deutsche Bank maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 72 à 83 EUR. JP Morgan maintient son avis de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 94 à 93 EUR.

Fabege: ABG Sundal Collier passe de conserver à vendre avec un objectif de cours relevé de 80 SEK à 90 SEK.

Grenergy Renovables: Societe Generale démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 43,30 EUR.

Grifols: Grupo Santander passe de souspondérer à surperformance avec un objectif de cours relevé de 22,50 EUR à 27,80 EUR.

Julius Bär: Barclays maintient sa recommandation de surpondérer et réduit l'objectif de cours de 64 à 57 CHF.

KBC Groupe: Morgan Stanley passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 69 à 74 EUR.

Leroy Seafood: Barclays passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 50 NOK à 55 NOK.

Meyer Burger: Deutsche Bank passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 0,78 CHF à 0,11 CHF.

Mowi: Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 222 NOK à 250 NOK.

Persimmon: Morgan Stanley passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1131 GBX à 1685 GBX.

Salmar: Barclays passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 480 NOK à 600 NOK.

Teleperformance: Stifel passe d'une recommandation de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 170 EUR à 200 EUR.

Thales: Citigroup reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 156 à 153 EUR.

Ubisoft Entertainment: Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 27 à 24 EUR.

Ubs Group: Autonomous Research passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 30,50 CHF à 29,40 CHF.

UCB: HSBC maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 100 à 97 EUR.

Umicore: Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 34 à 30 EUR.

Watches Of Switzerland Group: Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 830 à 555 GBX.

Worldline: Jefferies reste à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 12,30 à 11,60 EUR.

En France

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

Argan dépasse ses prévisions, mais subit une baisse de valeur de patrimoine de 373,2 M€.

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le vaste monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres, sauf pour les échanges post-séance aux Etats-Unis, qui reflètent normalement bien la tendance)

BASF annonce un EBIT 2023 de 3,81 Mds€, proche du consensus (3,85 Mds€).

SFS publie un chiffre d'affaires en hausse de 12,6% à 3,09 MdsCHF en 2023, dans le bas de la fourchette prévue.

Zehnder annonce un chiffre d'affaires en baisse de 6% à 762,1 M€ en 2023.

Annonces importantes (et moins importantes)