LG Display, a annoncé qu'il dévoilera ses solutions d'affichage automobile de nouvelle génération lors du plus grand salon mondial de l'informatique et de l'électroménager, CES 2024, qui se tiendra à Las Vegas en janvier 2024. Sous le thème " Façonner l'avenir de l'espace de mobilité ", LG Display présentera ses technologies automobiles innovantes pour les constructeurs automobiles mondiaux et les entreprises de pièces automobiles au Las Vegas Convention Center (LVCC) afin d'accélérer davantage son activité basée sur les commandes pour les solutions d'affichage automobile optimisées pour les véhicules définis par logiciel (SDV). Également connus sous le nom de " smartphones sur roues ", les SDV sont associés à la " scénarisation ", un concept qui fait référence à l'augmentation du nombre d'écrans automobiles à l'intérieur d'un véhicule, à mesure que les diverses fonctions de contrôle et d'infodivertissement du véhicule continuent de progresser.

LG Display présentera diverses solutions d'affichage automobile de grande taille qui couvrent entièrement le tableau de bord du véhicule, en s'appuyant sur des technologies différenciées telles que P-OLED, Advanced Thin OLED (ATO) et LTPS (Low-Temperature Polycrystalline Silicon) LCD. Le P-OLED à très haute résolution est doté d'un substrat en plastique souple pour un panneau léger et flexible. L'ATO, quant à lui, utilise des substrats en verre pour offrir la force principale de l'OLED automobile à un prix plus compétitif.

En outre, le LTPS LCD est un panneau à haute performance qui permet des affichages plus grands et à plus haute résolution que les LCD existants. LG Display présentera également sa solution d'amélioration de la sécurité, le "Switchable Privacy Mode (SPM)", qui ajuste automatiquement l'angle de vue de l'écran pour l'éloigner du champ de vision du conducteur et lui permettre de garder les yeux fixés sur la route. Lorsqu'il est activé, le contenu tel que les films ou les jeux affichés du côté du passager avant est détourné du côté du conducteur afin que seul le passager puisse le regarder.

En outre, l'entreprise présentera également des solutions qui offrent de nouvelles expériences de conduite tout en maximisant l'efficacité de l'espace dans les limites d'un véhicule, telles que les OLED coulissantes et pliables installées à l'arrière des sièges qui peuvent être cachées ou étendues pour être utilisées à la demande.