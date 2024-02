Lightspeed Commerce Inc. propose une plateforme de commerce unique qui aide les commerçants à simplifier, à développer et à offrir des expériences aux clients. La solution de commerce en nuage de la société transforme et unifie les opérations en ligne et physiques, les ventes multicanaux, l'expansion vers de nouveaux sites, les paiements mondiaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs. Sa plateforme de commerce unique fournit à ses clients les fonctionnalités essentielles dont ils ont besoin pour s'engager auprès des consommateurs, gérer leurs opérations, accepter les paiements et développer leur activité. Les produits de la société comprennent la vente au détail, le commerce électronique, la restauration et le golf. Elle propose des solutions de point de vente, de paiement, de commerce électronique, de gestion des stocks, de marketing avancé, de reporting avancé, de scanner et autres. Elle propose également des logiciels de point de vente, des systèmes de point de vente sur iPad, des systèmes de point de vente dans le nuage et des caisses enregistreuses de point de vente. Elle fournit des systèmes de point de vente basés sur le cloud pour les magasins de détail et les restaurants. Elle compte des clients dans plus de 100 pays.

Secteur Logiciels