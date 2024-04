Lindblad Expeditions Holdings, Inc. est une société de voyages d'expédition. Elle se concentre sur les voyages en bateau avec sa marque Lindblad Expeditions et sur les voyages terrestres avec ses filiales Natural Habitat Inc. (Natural Habitat), Off the Beaten Path LLC (Off the Beaten Path), DuVine Cycling + Adventure Co. (DuVine) et Classic Journeys, LLC (Classic Journeys). Ses segments comprennent Lindblad et Land Experiences. Le segment Lindblad comprend des expéditions en bateau à bord de navires personnalisés, agiles et à taille humaine, conçus pour la découverte, qui permettent de s'aventurer là où les plus grands bateaux de croisière ne peuvent pas aller, permettant ainsi à Lindblad d'offrir des expériences de proximité dans les endroits sauvages et reculés de la planète et dans les capitales de la culture. Le segment Land Experiences comprend des marques d'aventures terrestres qui proposent des circuits, des excursions et des voyages axés sur la nature et la culture. Le segment Land Experiences comprend quatre marques terrestres : Natural Habitat, DuVine, Off the Beaten Path et Classic Journeys.

