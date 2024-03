Liontown Resources Limited est un producteur de minéraux pour batteries basé en Australie. La société découvre, développe et fournit des minéraux pour batteries nécessaires aux industries des véhicules électriques et du stockage de l'énergie. Elle contrôle deux gisements de lithium en Australie occidentale et vise également à élargir son portefeuille par l'exploration, les partenariats et les acquisitions. Les projets de la société comprennent Kathleen Valley, Buldania et Lithium Hydroxide Refinery. Kathleen Valley est situé en Australie occidentale et contient des gisements de lithium en roche dure. Le gisement de Kathleen Valley produit également du pentoxyde de tantale, utilisé dans la fabrication de produits électroniques et optiques. Kathleen Valley est située dans une région minière bien établie, à environ 60 kilomètres (km) au nord de Leinster, et à environ 680 km au nord-est de Perth, en Australie occidentale. Le projet Buldania est situé dans la province des champs aurifères de l'est de l'Australie occidentale, à environ 600 km à l'est de Perth.

Secteur Exploitations minières et métallurgie