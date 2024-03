Lundin Mining Corp. est une société minière diversifiée de métaux de base basée au Canada. La société est engagée dans l'exploitation minière de métaux avec des projets et des opérations en Argentine, au Brésil, au Chili, au Portugal, en Suède et aux États-Unis, produisant principalement du cuivre, du zinc, de l'or et du nickel. Les activités de la société comprennent Candelaria, Caserones, Chapada, Eagle, Neves-Corvo, Josemaria et Zinkgruvan. Candelaria comprend deux mines de cuivre adjacentes, Candelaria et Ojos del Salado, qui produisent des concentrés de cuivre. Caserones est une mine de cuivre-molybdène à ciel ouvert qui produit des concentrés de cuivre, des cathodes de cuivre et des concentrés de molybdène. Chapada est une mine de cuivre et d'or à ciel ouvert qui produit du concentré de cuivre. Eagle est une mine souterraine qui produit des concentrés de nickel et de cuivre. Neves-Corvo est une mine principalement de cuivre et de zinc qui produit des concentrés de cuivre, de zinc et de plomb. Josemaria est un projet à grande échelle de cuivre, d'or et d'argent. Zinkgruvan produit des concentrés de zinc, de plomb et de cuivre.

Secteur Sociétés minières intégrées