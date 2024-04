Maravai LifeSciences Holdings, Inc. est une société spécialisée dans les sciences de la vie. La société fournit des produits qui permettent le développement de thérapies médicamenteuses, de diagnostics et de vaccins et qui soutiennent la recherche sur les maladies humaines. Ses entreprises fournissent des produits et des services dans les domaines de la synthèse des acides nucléiques et des tests de sécurité biologique à diverses sociétés biopharmaceutiques, de vaccins, de diagnostics et de thérapies cellulaires et géniques. La société exerce ses activités dans deux secteurs. Le segment de la production d'acide nucléique se concentre sur la fabrication et la vente de produits d'acide nucléique hautement modifiés pour répondre aux besoins des programmes de recherche, de thérapie et de vaccination des clients. Ce secteur fournit également des produits de recherche pour le marquage et la détection de protéines dans des échantillons de cellules et de tissus. Le secteur des tests de sécurité des produits biologiques se concentre sur la fabrication et la vente de tests de sécurité et d'impureté des produits biologiques et de services de développement d'essais utilisés par ses clients dans le cadre de leurs activités de fabrication de médicaments biologiques.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale