Marex Group PLC, anciennement Marex Spectron Group Ltd, est une entreprise technologique basée au Royaume-Uni. La société fournit des services de négoce de matières premières, notamment des services de tenue de marché, de couverture commerciale et de recherche. Elle connecte ses clients aux marchés de l'énergie, des matières premières et aux marchés financiers. Elle propose également des contrats à terme et des options, y compris des transactions en eurodollars, de trésorerie et de matières premières. Elle offre un service de solutions dérivées personnalisables. Elle combine une approche axée sur la technologie et les données, intégrée dans l'ensemble de l'organisation. Elle fournit un accès aux marchés des matières premières, couvrant une gamme de clients qui comprennent les producteurs, les consommateurs et les négociants de matières premières, les banques, les fonds spéculatifs et les gestionnaires d'actifs.