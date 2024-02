MasterCraft Boat Holdings, Inc. est un concepteur, un fabricant et un distributeur de bateaux à moteur de plaisance à travers ses trois marques, MasterCraft, Crest et Aviara. Elle conçoit, fabrique et vend des bateaux de plaisance haut de gamme à moteur in-board ski/wake, hors-bord et à transmission arrière. Elle propose en outre divers accessoires, notamment des remorques et des pièces détachées. Les segments de la société comprennent MasterCraft, Crest et Aviara. Le segment MasterCraft comprend la marque MasterCraft, qui fabrique des bateaux de ski/wake haut de gamme. MasterCraft appartient à une catégorie de l'industrie des bateaux à moteur en produisant les meilleurs bateaux de compétition pour le ski nautique, le wakeboard et le wake surf. Le segment Crest comprend la marque Crest, qui fabrique des bateaux pontons. Le segment Aviara comprend la marque Aviara, qui fabrique des bateaux de jour de luxe. Aviara est une marque de novo, développée en interne, qui se concentre sur la catégorie des bateaux de loisirs de luxe de l'industrie des bateaux à moteur.

Secteur Produits de récréation