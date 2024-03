NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque canadienne RBC a relevé l'objectif de cours de Mercedes-Benz de 86 à 87 euros à l'occasion de l'annonce d'un programme de rachat d'actions et a maintenu sa recommandation à 'Surperformance'. En combinaison avec le dividende et la monétisation possible des parts de Daimler Truck, le rendement du capital en 2024/2025 devrait absorber le risque de baisse lié à la normalisation du prix/mix du constructeur automobile, a écrit l'analyste Tom Narayan dans une étude publiée mardi. L'augmentation des ventes dans le segment de prix supérieur et dans l'activité principale ainsi que le recul du segment d'entrée de gamme devraient également être utiles./edh/zb

