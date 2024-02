Chavanod, le 9 février 2024 – Miliboo (Code ISIN : FR0013053535 – Code mnémonique : ALMLB), la marque digitale d'ameublement, annonce figurer, pour la 5ème année consécutive, au palmarès 2024 des 500 « Champions de la croissance ». Publié par Les Échos, en partenariat avec l'institut indépendant Statista, ce palmarès dévoile les 500 entreprises à forte croissance en France, c'est-à-dire les entreprises ayant réalisées les plus belles trajectoires de croissance de leur chiffre d'affaires entre 2019 et 2022.

Sur la période, Miliboo est passé ainsi d'un chiffre d'affaires de 29,3 M€ en 2019-2020 à 42,3 M€ en 2022-20231, soit une croissance de plus de 41% en 3 ans. Miliboo poursuit ainsi sa croissance, en s'appuyant sur sa stratégie phygitale associant e-commerce et magasins physiques, ainsi que sur la progression constante de la notoriété de la marque. Miliboo vient d'ailleurs d'ouvrir, fin décembre 2023, un nouveau showroom en Haute-Savoie, à proximité d'Annecy.

Guillaume Lachenal, Président-Directeur Général et Fondateur de Miliboo commente : « Nous sommes très fiers d'intégrer une nouvelle fois ce prestigieux palmarès des champions de la croissance. Malgré un environnement économique qui a été particulièrement volatil sur la période, nous démontrons notre capacité à inscrire Miliboo dans une croissance dynamique et durable. »

Le classement complet a été publié dans le numéro spécial du magazine les Échos Week-end du 9 février 2024. Il est également consultable sur le site Internet Lesechos.fr et sur le portail fr.statista.com.

1 Exercice clos au 30 avril

Prochain rendez-vous :

27 février 2024 (après bourse) : Résultats du 1er semestre 2023-24

À PROPOS DE MILIBOO

Créé en 2005, Miliboo est un acteur majeur de la conception et de la vente de mobilier « design et tendance », sur Internet, avec la particularité de garantir une expédition sous 24 à 72h en France. Avec plus de 2 500 références essentiellement vendues sur son site www.miliboo.com et dans ses quatre « Milibootik », points de vente physiques situés à Paris, Lyon et Annecy, la société propose des gammes complètes de meubles pour toute la maison.

Miliboo contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur : conception/design, contrôle qualité, outils logistiques, marketing et relations clients sont internalisés. Basée à Chavanod (74) et disposant de son propre entrepôt, Milistock, à Saint-Martin-de-Crau (13), la Société est commercialement présente dans 6 pays d'Europe.

Miliboo et ses filiales emploient plus d'une centaine de salariés. La société a réalisé 42,3 M€ de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2022-23 (clôture au 30 avril 2023). Les ventes sont réalisées principalement en France (86% du chiffre d'affaires) et en Europe (14% du chiffre d'affaires).

