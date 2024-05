Monday.Com Ltd est un éditeur de logiciels basé en Israël. La société fournit le système opérationnel monday.com Work OS qui est une plateforme ouverte qui démocratise le pouvoir des logiciels afin que les organisations puissent facilement créer des applications logicielles et des outils de gestion du travail pour répondre à tous leurs besoins. La plateforme relie intuitivement les personnes aux processus et aux systèmes, permettant aux équipes d'exceller dans tous les aspects de leur travail. monday.com a des équipes à Tel Aviv, New York, San Francisco, Miami, Chicago, Londres, Kiev et Sydney. La société personnalise sa plateforme pour l'adapter à tout type d'entreprise verticale et sert des clients dans le monde entier.

Secteur Logiciels