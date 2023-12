Monex Group, Inc. est une société de portefeuille basée au Japon, principalement engagée dans la fourniture de services de titres en ligne. La société est engagée dans le commerce de titres en ligne, le commerce de devises étrangères (FX), ainsi que la fourniture de services de conseil en fusion et acquisition (M&A), entre autres. La société exerce ses activités par le biais de trois segments, à savoir le segment Japon, le segment États-Unis et le segment Asie-Pacifique. Par le biais de ces segments, elle fournit principalement des services financiers intégrés et des services de négociation de titres sur le marché national, aux États-Unis et à Hong Kong.