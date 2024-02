MYT Netherlands Parent B.V., est une société holding basée en Allemagne. La société, par l'intermédiaire de sa filiale Mytheresa Group GmbH, fonctionne comme une plate-forme de commerce électronique pour les consommateurs de mode de luxe du monde entier, en plus de son magasin de détail phare et de son site pour hommes à Munich. Les segments de la société comprennent les opérations en ligne et la boutique de détail. La société exerce ses activités à la croisée de la mode de luxe, de la technologie et du service.

Secteur Internet