National CineMedia, Inc. est une société holding qui gère sa filiale, National CineMedia, LLC (NCM LLC). Elle exploite le réseau de publicité dans les cinémas qui touche les spectateurs aux États-Unis, permettant à NCM LLC de vendre de la publicité et à certains affiliés de réseaux tiers, dans le cadre d'accords d'affiliation de réseaux à long terme. Elle vend de la publicité à des entreprises nationales, régionales et locales par l'intermédiaire de Noovie On-Screen, son émission de publicité et de divertissement diffusée sur les écrans de cinéma à travers les États-Unis. Sur son Lobby Entertainment Network, une série d'écrans situés dans les halls de cinéma, ainsi que d'autres formes de publicité et de promotion dans les halls de cinéma. Elle vend également de la publicité numérique en ligne et mobile par l'intermédiaire de Noovie Audience Accelerator, sur l'ensemble de ses propriétés numériques Noovie, telles que Noovie Trivia, sur des sites Internet tiers et sur divers sites complémentaires hors domicile, y compris des restaurants, des magasins de proximité et des campus universitaires.

Secteur Publicité et marketing