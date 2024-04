Niterra Co Ltd est une société basée au Japon qui se consacre principalement à la fabrication et à la vente de produits automobiles, de produits céramiques et de produits liés aux nouvelles entreprises. La société compte trois secteurs d'activité. Le secteur lié à l'automobile est engagé dans la fabrication et la vente de pièces qui sont principalement assemblées dans les automobiles, telles que les bougies d'allumage et les capteurs de gaz d'échappement. Le secteur de la céramique fabrique et vend des outils de coupe, des composants d'équipements industriels, des composants d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, des boîtiers de semi-conducteurs et des concentrateurs d'oxygène à usage médical. Le segment New Business est engagé dans la fabrication et la vente de produits liés à de nouvelles activités telles que le domaine de l'énergie environnementale. Il vend également des matériaux et fournit des services de bien-être.