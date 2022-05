Nitori Holdings Co., Ltd. est une société basée au Japon dont l'activité principale est la vente de meubles et d'articles d'intérieur. La société est engagée dans l'exploitation et la gestion de l'ensemble du groupe en tant que société holding. La société est engagée dans la vente de meubles et d'articles d'intérieur, la rénovation et la vente de maisons usagées, ainsi que la location de biens immobiliers par le...