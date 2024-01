NOKIA : Oddo BHF reste 'neutre'sur le titre

Le 02 janvier 2024 à 10:28 Partager

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Nokia, avec un objectif de cours inchangé de 3 euros.



Nokia a indiqué vendredi qu'il n'atteindrait pas ses objectifs pour l'exercice 2023 sur le CA, la marge opérationnelle et le flux de trésorerie disponible, rapporte Oddo BHF.



En effet, les perspectives financières supposaient la finalisation des renouvellements de licences (Oppo et Vivo) avant la fin de l'année 2023. La finalisation est maintenant attendue pour 2024.



Oddo BHF se dit par ailleurs 'plus inquiet' au sujet des commentaires opérationnels du groupe, qui, malgré le constat d'une certaine amélioration des commandes et d'un maintien des perspectives par division 2024, indiquent que le 4e trimestre a été plus difficile que prévu.



Dans ce contexte, le broker indique rester prudent sur Nokia malgré la faible valorisation (9x PE), ainsi que sur le secteur dans son ensemble (opinion Sous-performance sur Ericsson).



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.