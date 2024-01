(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des changements de directeurs et de gérants de sociétés cotées à Londres annoncés jeudi et qui n'ont pas été rapportés séparément par Alliance News :

Eco Buildings Group PLC - Fabricant londonien de produits de logement modulaire préfabriqué - Andrew Allner quitte son poste de président. M. Allner a été président de Fox Marble Holdings PLC pendant plus de 12 ans et est resté président d'Eco après l'acquisition de Fox Marble au cours de l'été. "Après l'achèvement de la RTO, le déménagement de l'usine de Dubaï à Durres et la production réussie de notre premier mur, il estime que le moment est venu pour lui de prendre sa retraite", explique Eco. M. Allner est remplacé par M. Don Nicolson. M. Eco ajoute : "Il a occupé de nombreuses fonctions exécutives et non exécutives au sein de l'entreprise : "Il a occupé de multiples fonctions exécutives et non exécutives dans des sociétés cotées en bourse et des entreprises privées. Don a passé 26 ans chez BP, où il a notamment occupé les postes de directeur de la mer du Nord et de chef de cabinet du PDG de BP E&P." M. Nicolson est actuellement président non exécutif de Zenova Group PLC. Par ailleurs, Eco a annoncé le licenciement du vice-président Dominic Redfern, "pour motif valable". "Cette décision est conforme à notre engagement de respecter les normes de conduite les plus élevées au sein de notre organisation", explique Eco.

Home REIT PLC - Société immobilière basée à Londres, qui investit dans le logement pour les sans-abri - Michael O'Donnell succède à Lynne Fennah en tant que président non exécutif indépendant avec effet immédiat. Mme Fennah reste membre du conseil d'administration en tant qu'administratrice non exécutive "pour assurer la continuité". En outre, Home REIT indique que les autres membres du conseil d'administration se retireront après la publication des résultats annuels, notant que "les actionnaires souhaiteraient un rafraîchissement". M. O'Donnell est actuellement administrateur non exécutif de la société de self-stockage Big Yellow Group PLC.

Canadian Overseas Petroleum Ltd - société d'exploration pétrolière et gazière opérant dans le Wyoming (États-Unis).

Nomme Peter Kravitz au poste de directeur général par intérim. M. Kravitz est l'un des fondateurs de Province LLC, une société de conseil en restructuration. Il a "une longue liste d'engagements", notamment avec le détaillant de produits pour animaux PetSmart et l'entreprise de vêtements de sports d'action BoardRiders, dont les marques comprennent Quiksilver et Billabong. Par ailleurs, Mark Wall a été nommé administrateur non exécutif, en remplacement d'Atul Gupta, qui a quitté l'entreprise. L'entreprise déclare : "Wall a plus de 27 ans d'expérience dans l'industrie minière, où il a occupé des postes de direction, commerciaux, opérationnels et dans le domaine du développement durable. Il a occupé divers postes de direction dans des sociétés minières cotées en bourse, notamment en tant que PDG d'une société minière canadienne cotée à la Bourse de Toronto". En décembre, John Cowan a démissionné de son poste de PDG après seulement quatre mois d'activité. Cowan, qui était administrateur de la société depuis 2015, a été nommé PDG en septembre. À l'époque, la société n'a pas donné la raison de la démission de Cowan, mais a déclaré qu'il resterait au conseil d'administration pour le moment, le temps de trouver un remplaçant.

Northern Bear PLC - Entreprise de services de construction basée à Newcastle, en Angleterre - Nomme John Davies directeur exécutif avec effet immédiat. M. Davies deviendra ensuite PDG à partir du 1er avril. Il était auparavant directeur de l'exploitation de l'entreprise de construction Esh Group. En outre, le directeur des opérations, Keith Soulsby, quittera son poste à la fin du mois de mars. Northern Bear déclare : "Keith a supervisé les activités commerciales et opérationnelles du groupe depuis mars 2020 et a aidé le groupe à relever certains défis majeurs depuis lors, y compris la pandémie de Covid-19 et les problèmes de main-d'œuvre et de chaîne d'approvisionnement qui en découlent". Steve Roberts, quant à lui, a été reconduit dans ses fonctions de directeur exécutif. "Après avoir quitté ses fonctions de président exécutif en août 2021, Steve est resté membre de l'équipe de direction opérationnelle du groupe et administrateur de toutes les filiales. Steve est également impliqué dans le groupe depuis sa création et a été à la fois directeur financier du groupe et président exécutif. Compte tenu de sa vaste expérience du groupe et de ses employés, Steve assurera une continuité précieuse au sein du conseil d'administration et soutiendra John dans sa transition vers son rôle de PDG du groupe", déclare Northern Bear.

S-Ventures PLC - investisseur dans les marques naturelles, de bien-être et de technologie alimentaire - David Mitchell quitte son poste de président après un mandat de trois ans. L'entreprise ajoute : "David a dirigé et soutenu S-Ventures avec succès tout au long de son parcours de croissance et a joué un rôle important dans l'exécution et la supervision de plusieurs transactions significatives. L'entreprise souhaite le meilleur à David et le remercie pour son travail au cours des trois dernières années. L'entreprise continue de se développer et, malgré les défis qu'elle a dû relever, David a toujours été une source précieuse d'informations et de conseils stratégiques. Robert Hewitt, directeur non exécutif, reprend la présidence à titre intérimaire. En outre, la société déclare : "S-Ventures continue d'explorer des alternatives de financement dans ce qui reste un environnement fragile des marchés de capitaux et a le plaisir d'annoncer que la rentabilité du groupe sur une base [bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement] reste positive".

Integrated Diagnostics Holdings PLC - société de santé grand public présente en Égypte, en Jordanie, au Soudan et au Nigeria - Nomme Sherif El Zeiny au poste de directeur financier à compter de jeudi. "El Zeiny est un directeur de conseil d'administration et un partenaire exécutif chevronné et certifié, fort de plus de trois décennies d'expérience dans la gestion financière, la direction d'entreprise et la stratégie d'entreprise", indique IDH.

