Old Republic International Corporation est une société de portefeuille. La société est engagée dans les activités de souscription d'assurance et de services connexes. Elle opère à travers trois segments : L'assurance générale (assurance des biens et de la responsabilité civile), l'assurance des titres de propriété, et le Run-off de Republic Financial Indemnity Group (RFIG). Son assurance générale fournit une assurance de biens et de responsabilité civile principalement à des clients commerciaux. L'assurance titres consiste en l'émission de polices aux acheteurs de biens immobiliers et aux investisseurs sur la base de recherches dans les registres publics qui contiennent des informations sur les intérêts dans les biens immobiliers. Les polices assurent contre les pertes découlant de défauts, de privilèges et de charges. Le segment Run-off de RFIG propose une assurance hypothécaire privée, qui protège les créanciers et investisseurs hypothécaires contre les pertes liées aux défauts de paiement sur les prêts hypothécaires résidentiels accordés principalement aux acheteurs de maison. Les activités de garantie hypothécaire de RFIG Run-off n'assurent que les prêts hypothécaires de premier rang, principalement sur les propriétés résidentielles.