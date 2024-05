OraSure Technologies, Inc. propose des tests de diagnostic sur le lieu de soins et à domicile, des solutions de gestion des échantillons, ainsi que des services d'analyse et de laboratoire du microbiome. Le portefeuille de produits de la société est divisé en produits de diagnostic et en solutions de gestion des échantillons. Son activité consiste à développer, fabriquer, commercialiser et vendre des produits de diagnostic et des dispositifs de collecte d'échantillons utilisant ses technologies, ainsi que d'autres produits de diagnostic, notamment des tests immunologiques et d'autres tests de diagnostic in vitro utilisés sur d'autres types d'échantillons. Ses produits de diagnostic comprennent des tests pour des maladies telles que le COVID-19, le VIH et l'hépatite C, qui sont effectués rapidement sur le lieu de soins, et des tests pour les drogues d'abus qui sont traités en laboratoire. Ses activités comprennent également des solutions et des services de gestion d'échantillons moléculaires utilisés par des laboratoires cliniques, des laboratoires de vente directe aux consommateurs, des chercheurs, des sociétés pharmaceutiques et des fournisseurs de services et de produits de santé animale.

Indices liés Russell 2000