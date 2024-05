Ormat Technologies, Inc. est une société géothermique qui se consacre à la production d'énergie géothermique et d'énergie de récupération (REG). La société possède, exploite, conçoit, fabrique et vend des centrales électriques géothermiques et de récupération, principalement basées sur le convertisseur d'énergie Ormat, une unité de production d'énergie qui convertit la chaleur à basse, moyenne et haute température en électricité. Elle possède ou a installé pour des services publics et des promoteurs dans le monde entier des centrales totalisant une capacité brute d'environ 3 200 mégawatts (MW). Ses segments comprennent le segment de l'électricité, le segment des produits et le segment du stockage de l'énergie. Le segment électricité développe, construit, possède et exploite des centrales géothermiques et solaires photovoltaïques (PV). Le segment des produits conçoit, fabrique et vend des équipements pour la production d'électricité à partir d'énergie géothermique et d'énergie de récupération. Le segment Stockage d'énergie possède et exploite des installations de systèmes de stockage d'énergie par batterie (BESS) connectées au réseau en amont du compteur (IFM). Son portefeuille comprend 1 385 MW dont 1 215 MW de production géothermique et solaire.

