ORPEA : Oddo BHF reste à 'sous-performance', réduit sa cible

Le 16 février 2024

Oddo BHF maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Orpea avec un objectif de cours abaissé de 0,03 à 0,02 euro.



Le groupe a publié des revenus trimestriels (T4) de 1346 ME, soit +11,7% (+9,7% à tcc.). Sur l'année, le CA atteint 5198 ME (+11% et +9,5% à tcc.). La société estime son EBITDAR 2023 à 690ME et son EBITDA pré-IFRS à 200ME (contre 210 ME précédemment guidé).



Si Orpea ne communique pas de guidance pour 2024, le consensus trace une trajectoire de croissance de 5,4%, soit un CA de 5477 ME.



'Orpéa approche de la fin de son refinancement, à savoir la recapitalisation. Viendra ensuite la reconfiguration du périmètre avec des cessions d'actifs (non stratégiques) dont nous comprenons que la revue est en cours', souligne le broker pour qui le retour sur le titre semble encore prématuré à ce stade.



